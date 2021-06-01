Предприниматели РТ пожаловались на неправомерность привлечения к административной и уголовной ответственности

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков и бизнес-омбудсмен РТ Фарид Абдулганиев провели сегодня совместный прием предпринимателей в Казани. Чаще всего к ним обращались с жалобами на волокиту в оформлении документов, на неправомерность привлечения к административной и уголовной ответственности.

На прием пришли 17 представителей бизнеса. Предприниматель из села Кадряк Мензелинского района попросил оказать ему содействие в реализации этно-туристического проекта «Зандашлар» в Восточно-Закамской зоне республики. Он попросил помочь ему в решении вопроса строительства дороги к спортивно-оздоровительному комплексу «Кадряк».

Фото: epp.genproc.gov.ru

Казанский предприниматель пожаловался на отказ в приеме документов для получения разрешения на строительство продуктового магазина в Лаишевском районе. Еще один бизнесмен из столицы Татарстана пришел с жалобой на своего коллегу. Руководитель другого частного предприятия угрожает перегородить проезд к производственному цеху. От этого могут пострадать интересы еще нескольких предпринимателей. Бизнесмен попросил вернуть дорожный проезд в муниципальную собственность и оформить на него сервитут, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



В конце мая Министерство экономики Татарстана представило чат-бот для поддержки бизнеса.

