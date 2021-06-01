ЦСКА обменял Шарыченкова в «Салават Юлаев» на денежную компенсацию

Голкипер ЦСКА Александр Шарыченков стал хоккеистом «Салавата Юлаева», сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Вратарь перешел в рамках обмена между клубами. ЦСКА в результате сделки получил денежную компенсацию за Шарыченкова. Голкипер подписал однолетний контракт с «Салаватом Юлаевым».

Ранее Шарыченков выступал в «Ак Барсе» и «Нефтехимике». После удачного сезона в составе нижнекамского клуба в 2020 году он перешел в ЦСКА. В составе армейцев Шарыченков провел 36 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, отразил 91,5% бросков по своим воротам и показал коэффициент надежности 2,08.

Ожидается, что новичок уфимцев станет вторым вратарем команды, выступая в качестве замены для финского голкипера Юхи Метсолы. Заменой Шарыченкова в ЦСКА должен стать Адам Рейдеборн, который был включен в число трех лучших игроков сборной Швеции на ЧМ-2021.