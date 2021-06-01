Рейдеборн вошел в тройку лучших игроков сборной Швеции на ЧМ-2021

Бывший вратарь «Ак Барса» Адам Рейдеборн вошел в тройку лучших игроков сборной Швеции на чемпионате мира по хоккею в Латвии.

На турнире голкипер отразил 94.57% всех бросков по своим воротам с коэффициентом надежности 1,4. Всего Рейдеборн пропустил 7 шайб, а также оформил 1 шатаут. По проценту отраженных бросков вратарь шведов входит в топ-3 голкиперов на турнире.

Кроме Рейдеборна, лучшими игроками в сборной Швеции признаны капитан Хенрик Томмернес и форвард Макс Фриберг.

Фото: iihf.com

По итогам группового раунда шведы впервые в своей истории не смогли выйти в плей-офф чемпионата мира по хоккею.

Напомним, Рейдеборн провел последние два сезона в «Ак Барсе». По истечении контракта казанский клуб не стал продлевать соглашение с голкипером. По некоторым данным, после возвращения с ЧМ-2021 Рейдеборн перейдет в московское ЦСКА.