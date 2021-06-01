Венсан Риндо — новый тренер вратарей «Салавата Юлаева»

«Салават Юлаев» сообщил об изменениях в тренерском штабе клуба.

Со следующего сезона за работу с вратарями будет отвечать Венсан Риндо. Известный своими выступлениями за тольяттинскую «Ладу» канадский специалист подписал однолетний контракт с «Салаватом Юлаевым».

До этого он работал на аналогичных должностях в различных клубах Канады и Германии.

На этом посту он сменил Вадима Тарасова, который покинул команду после отъезда своего сына Даниила Тарасова в НХЛ.

А вот Николай Цулыгин и Виктор Козлов продолжат свою работу в тренерском штабе Томи Ламсы.

Напомним, ранее стало известно, что вратарь ЦСКА Александр Шарыченков перешел в «Салават Юлаев».