Сборная Швеции не вышла в плей-офф ЧМ-2021 по хоккею в Латвии

Сборная Швеции проиграла по буллитам сборной России (2:3 б) в матче группового раунда чемпионата мира по хоккею в Латвии.

Шведы больше двух периодов вели со счетом 1:0, но россияне смогли отыграться, а потом и выйти вперед, забросив две шайбы за 17 секунд. Виктор Олофссон через 3 минуты выровнял результат и перевел игру в овертайм.

В итоге встреча дошла до буллитов, где точнее оказались россияне. Решающий бросок реализовал Владимир Тарасенко. Отметим, что ворота шведов защищал экс-вратарь «Ак Барса» Адам Рейдеборн.

После этого поражения в активе Швеции осталось девять набранных очков. Этот результат не позволит шведам выйти в плей-офф.

А вот сборная России гарантировала себе участие в четвертьфинале турнира.