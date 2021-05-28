Матч сборной России по футболу против Польши будет показан по «Рен-ТВ»

«Рен ТВ» покажет прямую трансляцию контрольного матча между сборной России по футболу и команды Польши. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Встреча состоится 1 июня в польском городе Вроцлав и пройдет в рамках подготовки к предстоящему этим летом чемпионату Европы. Начало игры — в 21.45 по московскому времени.

Фото: rfs.ru

Практически все матчи сборной России ранее показывались по Первому каналу, либо на «Матч ТВ». Игра против Польши не значится в телепрограммах этих телеканалов на 1 июня. Будет ли показан матч на федеральном канале, пока точно неизвестно.

Смотреть вещание «Рен-ТВ» можно у большинства спутниковых операторов, а также в режиме онлайн на сайте самого телеканала.

Напомним, ранее в расширенный список сборной России для подготовки к чемпионату Европы — 2021 были вызваны три футболиста казанского «Рубина».