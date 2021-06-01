II Всероссийские уличные игры пройдут в июле в Казани

С 8 по 12 июля пройдут II Всероссийские уличные игры (Urban Games) в Казани. Соревнования состоятся в экстрим-парке «Урам». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Более 1 тыс. спортсменов примут участие в соревнованиях по баскетболу, велосипедному спорту, роллер-спорту, скейтбордингу, танцевальному спорту, воздушно-силовой атлетике. Будет разыграно 63 комплекта наград.

realnoevremya.ru (архив)

Также состоятся турниры по флорболу, баскетболу, первенство российского физкультурно-спортивного общества «Локомотив» по скейтбордингу и всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу.

I Всероссийские уличные игры прошли в Казани в сентябре 2020 года.

В прошлом году вице-президент Европейского союза велосипедистов (UEC) Александр Гусятников рассказал о планах проведения трех чемпионатов Европы в Казани по велоспорту.

Алексей Нечаев