Министр спорта Башкирии Хабибов может возглавить совет директоров «Уфы»
Министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан Руслан Хабибов возглавит совет директоров футбольного клуба «Уфа», сообщает Sport24.
На этом посту чиновник сменит Ростислава Мурзагулова, ранее подавшего в отставку с занимаемой должности.
Летом 2020 года Хабибов поделился мнением о дальнейшем развитии «Уфы». В то время он считал, что клуб должен работать над привлечением частных инвестиций.
«Клуб должен быть эффективным, прежде всего в привлечении инвестиций, эффективным в работе с тренерским составом и игроками. Республика ждет побед, развития компетенций на наивысшем уровне», — заявил Хабибов в интервью после смены гендиректора «Уфы».
Отметим, что на сегодняшний день в клубе не сообщали об уходе Мурзагулова с поста председателя совета директоров. Функционер рассказал о сложении с себя полномочий в своих соцсетях, выложив фотографию с заявлением об уходе. Кроме этого, Мурзагулов досрочно покинул должность главы Общественной палаты Башкирии.СпортФутбол Башкортостан
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