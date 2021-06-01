Министр спорта Башкирии Хабибов может возглавить совет директоров «Уфы»

Министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан Руслан Хабибов возглавит совет директоров футбольного клуба «Уфа», сообщает Sport24.

На этом посту чиновник сменит Ростислава Мурзагулова, ранее подавшего в отставку с занимаемой должности.

Ростислав Мурзагулов. Фото: vk.com/ufafc

Летом 2020 года Хабибов поделился мнением о дальнейшем развитии «Уфы». В то время он считал, что клуб должен работать над привлечением частных инвестиций.

«Клуб должен быть эффективным, прежде всего в привлечении инвестиций, эффективным в работе с тренерским составом и игроками. Республика ждет побед, развития компетенций на наивысшем уровне», — заявил Хабибов в интервью после смены гендиректора «Уфы».

Отметим, что на сегодняшний день в клубе не сообщали об уходе Мурзагулова с поста председателя совета директоров. Функционер рассказал о сложении с себя полномочий в своих соцсетях, выложив фотографию с заявлением об уходе. Кроме этого, Мурзагулов досрочно покинул должность главы Общественной палаты Башкирии.