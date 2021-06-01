Мурзагулов уходит из ФК «Уфа» и ОП Башкирии: «Радий Фаритович еще слишком долго терпел»

Ростислав Мурзагулов написал заявления об отставке с поста председателя Общественной палаты Башкирии и главы совета директоров футбольного клуба «Уфа». Об этом он сообщил в соцсетях, приложив заявления об уходе.

— Ну все, на свободу с чистой совестью. Власть и политика мне не подходят. Радий Фаритович (Хабиров, глава Башкирии, — прим. ред.) ещё слишком долго терпел; видимо, какой-то толк в Арлекине все же видел. Мои искренние поздравления всем, кто так долго ждал! Теперь заживете. Выбирайте новую причину всех бед Башкирии, — написал Мурзагулов.

Он отметил, что сейчас ищет новых мотиваций для жизни.

— Командовать всеми — для меня не мотивация. Вообще не понимаю, почему один может командовать миллионами. Не может же он быть в миллион раз умнее. Когда-нибудь все изменится, но пока в мире 28 козлов владеют состоянием половины планеты. Власть концентрирована примерно так же. Уснуть бы лет на 20... — сообщил он.



Слухи об уходе Мурзагулова появились вчера, но в официальной группе Общественной палаты Башкирии в социальной сети опубликовали опровержение информации.