Новости общества

06:40 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане спрос на детские товары вырос более чем в два раза по итогам мая

13:02, 01.06.2021
В Татарстане спрос на детские товары вырос более чем в два раза по итогам мая
Фото: pixabay.com

Татарстан показал наибольший спрос на детские товары в мае 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — спрос на игрушки вырос более чем в два раза, сообщает ТАСС со ссылкой на маркетплейс Ozon.

При этом средний чек, по сравнению с другими регионами, оказался минимальным: он достигает почти 900 рублей. Самый высокий чек в стране — в Москве (1,2 тысячи рублей). Больше всего в Татарстане любят мягкие игрушки — рост на эту категорию игрушек за год составил 94%.

Фото: pixabay.com

В апреле опрос среди россиян показал, что игрушки коллекционирует каждый одиннадцатый респондент (9%).

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем