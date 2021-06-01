В Татарстане спрос на детские товары вырос более чем в два раза по итогам мая

Татарстан показал наибольший спрос на детские товары в мае 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — спрос на игрушки вырос более чем в два раза, сообщает ТАСС со ссылкой на маркетплейс Ozon.



При этом средний чек, по сравнению с другими регионами, оказался минимальным: он достигает почти 900 рублей. Самый высокий чек в стране — в Москве (1,2 тысячи рублей). Больше всего в Татарстане любят мягкие игрушки — рост на эту категорию игрушек за год составил 94%.

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В апреле опрос среди россиян показал, что игрушки коллекционирует каждый одиннадцатый респондент (9%).

Маргарита Головатенко