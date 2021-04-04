Среди россиян упал интерес к коллекционирванию

Сегодня коллекционированием чего-либо занимается 27% россиян, более четверти жителей страны, говорится в исследовании рекрутингового сервиса SuperJob. Авторы исследования отмечают падение интереса к этому виду хобби. В 2008 году, когда проводилось аналогичное исследование, что-либо коллекционировало заметно большее число россиян (37%).

В исследовании падение интереса к коллекционированию также связали с трендом на осознанное потребление, а также с развитием интернет-торговли, которая перевела многие товары из категории эксклюзивных в категорию общедоступных.

Самое популярное увлечение среди коллекционеров — нумизматика: монеты и бумажные деньги из разных стран и эпох собирает каждый четвертый опрошенный (25%). Фигурки собирает каждый девятый (11%), а игрушки — каждый одиннадцатый респондент (9%).

В исследовании также отмечается, что мужчины коллекционируют деньги чаще женщин (30% против 21%), но женщины чаще собирают фигурки и статуэтки.

В начале этого года сообщалось, что продажа предметов коллекционирования на Ozon резко выросла в 2020 году, при этом Казань оказалась в числе городов с наибольшим ростом спроса на эти товары.