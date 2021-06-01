В Казани все лето будут проходить кинопоказы под открытым небом

Фото: Илья Репин (архив)

В Казани стартуют кинопоказы под открытым небом на протяжении лета. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Сегодня, в первый день лета, откроется программа показов лучших работ республиканского детского кинофестиваля «Милли мультFest». С девяти часов утра на территории Казанского кремля будет развернут шатер, где и пройдут показы фильмов. В сквере Аксенова ожидается праздничное мероприятие для детей с ограниченными возможностями здоровья «Здравствуй, лето!». Для гостей подготовили концерт и игровую программу. Мероприятие продолжится просмотром мультфильма «Чудо-Юдо» в кинотеатре «Мир». Начало в 13.00.

Со 2 по 5 июня в столице Татарстана пройдет фестиваль мультиков под открытым небом совместно с компанией «Унистрой» на территории жилых комплексов ART City, «Весна», «Царево Village», «Журавли» и «Сокольники». Мероприятие стартует в 19.30. 5 июня в сквере Зайни Султана ожидается интерактивная программа ко Дню русского языка «Пушкин — наше все» и показ фильма по произведениям великого русского поэта.



12 июня, в День России, в сквере Аксенова в 19.00 покажут фильм «Как я стал русским». 26 июня в Казани пройдет «Сабантуй на Набережной Кабана». В этот день в 19.00 в сквере Зайни Султана состоится встреча с создателем фильма «Дети Солнца» Гаделем Махмутовым и показ фильма про Сабантуй.

С 9 июня, каждую среду, в сквере Аксенова будут показывать фильмы для семейного просмотра под открытым небом. В июне и в июле начало в 20.00, в августе в 19.00.



Каждый вторник, четверг и пятницу ожидаются показы фильмов для семейного просмотра, которые выбирают сами зрители на аккаунтах постоянных партнеров «Татаркино» — «Унистрой», «КГС». На территории комплексов будут установлены экраны и проекционное оборудование. Посмотреть кино под открытым небом можно будет два раза в неделю на протяжении двух месяцев.



Каждую субботу до конца августа на площадке в сквере Зайни Султана запланированы «Семейные киноканикулы в Старо-Татарской слободе». Начало в июне — июле в 19.30, в августе — в 18.30.



В мае в Казани стартовали кинопоказы на набережной озера Кабан. 26 мая там представили пять короткометражных картин литературного альманаха из каталога Межрегиональной премии в области кинематографии «Алтын тәлинкә» («Золотая тарелка»).

