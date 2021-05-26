В Казани на набережной озера Кабан покажут короткометражки из каталога премии «Алтын тәлинкә»

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани на набережной озера Кабан сегодня, 26 мая, состоится показ пяти короткометражных картин литературного альманаха из каталога Межрегиональной премии в области кинематографии «Алтын тәлинкә» («Золотая тарелка»). Об этом сообщается в Instagram общественного пространства.

Казанцы смогут увидеть документальный биографический фильм режиссера Альфии Шакирзяновой «Тукай в Уральске», игровой фильм «Наташина мечта», анимационный хоррор «Вий», мистический фильм «Небытие» и мокьюментари «Screenlife: альтернативная история любви Владимира Маяковского и Лили Брик».

Показ стартует в 20.30.

В середине мая в Иннополисе открылся кинотеатр, в котором показывают независимые, фестивальные, авторские и популярные ленты, а также фильмы на языке оригинала.

