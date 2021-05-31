Сборная России вышла в плей-офф ЧМ-2021 по хоккею

Сборная России гарантировала себе участие в плей-офф чемпионата мира-2021 по хоккею в Латвии.

Россияне закончили вничью основное время матча со Швецией (2:2) и набрали 13-е очко на турнире. Благодаря этому Россия стала недосягаемой для пятой команды группы А, обеспечив себе игру в плей-офф.

Окончательное место в турнирной таблице, а также соперник россиян в четвертьфинале определится после последнего тура группового этапа.

Напомним, ранее сборная России обыграла Швейцарию со счетом 4:1.