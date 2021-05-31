В Елабужском районе Татарстана на базе оленеводческого хозяйства планируется создать туристический кластер
В Елабужском районе Татарстана на базе оленеводческого хозяйства «Вятский берег» планируется развивать туристический кластер. Об этом рассказала директор комплекса Гульнира Пестерникова во время посещения хозяйства президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.
Проект по созданию оленеводческого комплекса стартовал в прошлом году. Здесь построили вольеры, заготовили кормовую базу. Первая партия, состоящая из 160 благородных оленей, поступила из Калининграда в декабре. Сейчас количество животных в хозяйстве довели до 479 голов. Также здесь обитают пятнистые олени и лани. До следующего года планируется увеличить поголовье до 1 тыс. особей.
«Мы хотим создать природный парк и выпустить туда пятнистых оленей, поскольку они лучше ассимилируются в нашей природе. Будут созданы все условия для туристов. Люди смогут приезжать сюда с семьями и наблюдать за животными в их естественной среде», — рассказала Пестерникова.
В дальнейшем оленей планируется чипировать. В электронную бирку внесут всю информацию о животном: возраст, вес, данные о прививках и прочее, передает пресс-служба президента РТ.
Минниханову презентовали вольеры для содержания оленей, представили систему обслуживания поголовья, в которую входит сортировка, взвешивание, вакцинация. При поступлении всех оленей на один месяц помещают на карантин. Сейчас животные находятся в летнем вольере, зимой они живут на территории фермы.
В этом году в Татарстане начнутся работы по обустройству туристско-рекреационных кластеров «Камское устье» и «Высокогорский», проекты которых победили во Всероссийском конкурсе по развитию экотуризма.
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