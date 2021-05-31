В Елабужском районе Татарстана на базе оленеводческого хозяйства планируется создать туристический кластер

В Елабужском районе Татарстана на базе оленеводческого хозяйства «Вятский берег» планируется развивать туристический кластер. Об этом рассказала директор комплекса Гульнира Пестерникова во время посещения хозяйства президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Фото: tatarstan.ru

Проект по созданию оленеводческого комплекса стартовал в прошлом году. Здесь построили вольеры, заготовили кормовую базу. Первая партия, состоящая из 160 благородных оленей, поступила из Калининграда в декабре. Сейчас количество животных в хозяйстве довели до 479 голов. Также здесь обитают пятнистые олени и лани. До следующего года планируется увеличить поголовье до 1 тыс. особей.

Фото: tatarstan.ru

«Мы хотим создать природный парк и выпустить туда пятнистых оленей, поскольку они лучше ассимилируются в нашей природе. Будут созданы все условия для туристов. Люди смогут приезжать сюда с семьями и наблюдать за животными в их естественной среде», — рассказала Пестерникова.

В дальнейшем оленей планируется чипировать. В электронную бирку внесут всю информацию о животном: возраст, вес, данные о прививках и прочее, передает пресс-служба президента РТ.

Минниханову презентовали вольеры для содержания оленей, представили систему обслуживания поголовья, в которую входит сортировка, взвешивание, вакцинация. При поступлении всех оленей на один месяц помещают на карантин. Сейчас животные находятся в летнем вольере, зимой они живут на территории фермы.

В этом году в Татарстане начнутся работы по обустройству туристско-рекреационных кластеров «Камское устье» и «Высокогорский», проекты которых победили во Всероссийском конкурсе по развитию экотуризма.



Татьяна Леухина