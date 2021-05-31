Мужчина, которого сбили напротив парка Победы в Казани, умер в больнице

В Казани в ГКБ №7 умер 56-летний мужчина, которого сбили на перекрестке Волгоградской — Бондаренко. Об этом пишет Mash Iptash.



Он был в реанимации. Вторая пострадавшая в ДТП 18-летняя девушка находится в состоянии средней степени тяжести в травматологии.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В пресс-службе Минздрава Татарстана «Реальному времени» подтвердили эту информацию.

ДТП произошло сегодня вечером на перекрестке улиц Бондаренко и Волгоградской. Женщина-водитель автомобиля «Лада» сбила двух человек и врезалась в здание.