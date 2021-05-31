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Мужчина, которого сбили напротив парка Победы в Казани, умер в больнице

21:16, 31.05.2021
Мужчина, которого сбили напротив парка Победы в Казани, умер в больнице
Фото: pixabay.com

В Казани в ГКБ №7 умер 56-летний мужчина, которого сбили на перекрестке Волгоградской — Бондаренко. Об этом пишет Mash Iptash.

Он был в реанимации. Вторая пострадавшая в ДТП 18-летняя девушка находится в состоянии средней степени тяжести в травматологии.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В пресс-службе Минздрава Татарстана «Реальному времени» подтвердили эту информацию.

ДТП произошло сегодня вечером на перекрестке улиц Бондаренко и Волгоградской. Женщина-водитель автомобиля «Лада» сбила двух человек и врезалась в здание.

ОбществоМедицина Татарстан
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