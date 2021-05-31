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В Казани машина сбила двух человек и врезалась в здание

18:42, 31.05.2021

В Ново-Савиновском районе Казани напротив парка Победы произошло ДТП — на перекрестке улиц Бондаренко и Волгоградской. Водитель автомобиля «Лада» сбил двух человек и врезался в здание.

«Реальное время» обратилось в пресс-службу Минздрава РТ за комментарием. В ведомстве заявили, что девушку 18 лет и мужчину примерно 60 лет доставили в ГКБ №7.

Водитель автомобиля получил сотрясение головного мозга, закрытый перелом костей носа, ушибы. От госпитализации он отказался. Три бригады скорой медицинской помощи работали на месте происшествия.

Вчера в Казани на перекрестке улиц Даурской и Зорге произошло ДТП. Столкнулись два автомобиля, один из которых перевернулся.

Алексей Нечаев
ОбществоПроисшествия Татарстан
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