«Казанькомпрессормаш» не будет выплачивать дивиденды за 2020 год

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

АО «Казанькомпрессормаш» не будет выплачивать дивиденды по итогам 2020 года. Информация об этом появилась на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Годовому общему собранию акционеров рекомендовано направить чистую прибыль после налогообложения в размере более 1,6 млрд рублей на погашение убытков (216 млн рублей) и на развитие предприятия (1,4 млрд рублей).

В марте текущего года на заседании совета директоров «Казанькомпрессормаша» планировалось обсудить дальнейшую судьбу представительства компании на Украине. Подробности — в материале «Реального времени».

