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Соцсети: в Казани произошло ДТП — один автомобиль перевернулся

12:09, 30.05.2021
Соцсети: в Казани произошло ДТП — один автомобиль перевернулся
Фото: t.me/Eduvtatarstan

В Казани на перекрестке улиц Даурской и Зорге произошло ДТП. Столкнулись два автомобиля, один из которых перевернулся. Об этом сообщает telegram-канал «Еду в Татарстан».

На перевернувшимся автомобиле виден логотип каршеринга «Яндекс.Драйв». Подробности случившегося выясняются.

Недавно в Татарстане недалеко от Иннополиса перевернулся легковой автомобиль. Об этом сообщили пользователи соцсети.

ОбществоПроисшествия Татарстан
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