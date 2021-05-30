Соцсети: в Казани произошло ДТП — один автомобиль перевернулся

В Казани на перекрестке улиц Даурской и Зорге произошло ДТП. Столкнулись два автомобиля, один из которых перевернулся. Об этом сообщает telegram-канал «Еду в Татарстан».

На перевернувшимся автомобиле виден логотип каршеринга «Яндекс.Драйв». Подробности случившегося выясняются.

Недавно в Татарстане недалеко от Иннополиса перевернулся легковой автомобиль. Об этом сообщили пользователи соцсети.