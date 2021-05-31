Дмитрий Медведев предложил определить единый статус многодетной семьи
Необходимо определить единый статус многодетной семьи в России. Об этом заявил замглавы Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на форуме «Большой семейный совет».
«Нужно подумать о том, чтобы определить единый статус многодетной семьи, учесть, конечно, наши текущие финансовые возможности, но подумать об этом обязательно нужно», — цитирует его ТАСС.
Также Медведев предложил подумать над снижением налоговой нагрузки для таких семей. Он признал, что разработка единого определения статуса многодетной семьи — это непростая задача.
Сегодня он предложил подумать над идеей бесплатного проезда в общественном транспорте для школьников.
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