Медведев предложил подумать над идеей бесплатного проезда для школьников

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил подумать над идеей бесплатного проезда в общественном транспорте для школьников. Такую инициативу он озвучил в понедельник на форуме «Большой семейный совет». сообщает ТАСС.

Он отметил, что необходимо подумать о новых идеях поддержки семей.

фото: Максим Платонов

«Я, например, имею ввиду введение бесплатного проезда для школьников», — сказал он.

В конце апреля закон о мерах поддержки семей с детьми и беременных женщин подписал президент России Владимир Путин. Получать больничный по уходу за ребенком в возрасте до 7 лет включительно в размере 100% от заработка можно будет с 1 сентября. Ежемесячные выплаты в размере 50% детского прожиточного минимума в регионе назначат с 1 июля неполным малообеспеченным семьям с детьми от 8 до 16 лет включительно.



Алексей Нечаев