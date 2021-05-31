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Медведев предложил подумать над идеей бесплатного проезда для школьников

14:16, 31.05.2021 1
Медведев предложил подумать над идеей бесплатного проезда для школьников
Фото: scrf.gov.ru

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил подумать над идеей бесплатного проезда в общественном транспорте для школьников. Такую инициативу он озвучил в понедельник на форуме «Большой семейный совет». сообщает ТАСС.

Он отметил, что необходимо подумать о новых идеях поддержки семей.

фото: Максим Платонов

«Я, например, имею ввиду введение бесплатного проезда для школьников», — сказал он.

В конце апреля закон о мерах поддержки семей с детьми и беременных женщин подписал президент России Владимир Путин. Получать больничный по уходу за ребенком в возрасте до 7 лет включительно в размере 100% от заработка можно будет с 1 сентября. Ежемесячные выплаты в размере 50% детского прожиточного минимума в регионе назначат с 1 июля неполным малообеспеченным семьям с детьми от 8 до 16 лет включительно.

Алексей Нечаев
ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 31 май
    Давно надо это было сделать. Хотя бы лет 20 назад. У нас как ребенку исполняется 7 лет- его проезд надо оплачивать. Он же зарабатывать начинает.
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