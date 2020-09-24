Участок улицы Муштари в Казани закроют для проезда транспорта до следующего года
В Казани возле дома №20 по улице Муштари временно ограничат движение транспорта. Соответствующее распоряжение опубликовано в Сборнике документов и правовых актов Казани №36.
Ограничение движения будет действовать с 6 октября 2020 года по 25 июня 2021 года.
Напомним, что на сегодняшний день в Казани действуют ограничения движения транспорта и пешеходов по ряду улиц.Общество Татарстан
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