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Участок улицы Муштари в Казани закроют для проезда транспорта до следующего года

11:54, 24.09.2020
Участок улицы Муштари в Казани закроют для проезда транспорта до следующего года
Фото: kzn.ru (Марат Мугинов)

В Казани возле дома №20 по улице Муштари временно ограничат движение транспорта. Соответствующее распоряжение опубликовано в Сборнике документов и правовых актов Казани №36.

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Ограничение движения будет действовать с 6 октября 2020 года по 25 июня 2021 года.

Напомним, что на сегодняшний день в Казани действуют ограничения движения транспорта и пешеходов по ряду улиц.

Общество Татарстан
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