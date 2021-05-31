СК: инспектор ГИСУ Татарстана признал вину во взятке на миллион

Фото: «Реальное время» / Максим Платонов

Сегодня в СК поделились подробностями расследования коррупционного дела о сдаче сельского ДК в Кукморском районе. Взяткодатель в ранге директора ООО «Домострой» и взяткополучатель из ГИСУ РТ признали вину в полном объеме, сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий.



Напомним, еще в апреле «Реальное время» рассказывало о задержании 39-летнего инспектора ГИСУ Татарстана Ильнара Хабибрахманова сотрудниками УЭБ и ПК МВД Татарстана — фигурантом уголовного дела он стал после получения 1 млн рублей от представителя ООО «Домострой». С 27 марта инспектор находится под домашним арестом.

По версии силовиков, средства передавали за решение вопроса о подписании актов приемки работ по капремонту Дома культуры в селе Олуяз.

Заметим, директор и учредитель стройфирмы «Домострой», депутат города Кукмор Азат Набиев, в прошлом директор сельской школы, ранее комментировать это дело отказался.