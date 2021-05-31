Сбер предоставил ПАО «КАМАЗ» банковские гарантии по контрактам на поставку электробусов и автобусов

SberCIB предоставил ПАО «КАМАЗ» банковские гарантии с предельным лимитом 7,5 млрд рублей. Гарантии предоставляются в рамках исполнения обязательств, а также по сервисному обслуживанию по контрактам на поставку электробусов и автобусов ГУП «Мосгортранс».

В рамках гарантируемых контрактов планируется поставка в этом году 350 электробусов для нужд Москвы. Для ГУП «Мосгортранс» использование нового вида транспорта позволит сократить эксплуатационные расходы, упростить техническое обслуживание подвижного состава (срок службы электробусов составляет 15 лет на условиях сервисного контракта), уменьшить уровень шума и вибрации в салоне на 30% по сравнению с автобусами, а также снизить уровень вредных выбросов в атмосферу (по оценкам экспертов, замена одного дизельного автобуса на электробус позволяет снизить выбросы углекислого газа на 60 тонн в год).

«Реализация сделки — очередное подтверждение надежных партнерских отношений и сотрудничества со Сбербанком. Электробусы — это про экологию и развитие современных технологий. Это направление позволяет ПАО «КАМАЗ» быть одним из лидеров экологической повестки в автомобильной промышленности», — считает заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» Андрей Максимов, слова которого приводятся в сообщении.

«Такие проекты особенно важны для банка. Когда речь идет об уменьшении выбросов, улучшении экологической обстановки, банк готов оказывать существенную поддержку лидерам данных изменений. ESG-повестка для банка сегодня одна из самых главных», — отметил Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк.

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»