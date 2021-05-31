Компания LG официально свернула производство смартфонов и планшетов

Компания LG официально свернула производство смартфонов и планшетов. Завод во Вьетнаме будет заниматься сборкой бытовой техники.

Не попали в свободную продажу смартфоны Velvet 2 Pro и LG Rollable: они стали последними в истории компании, сообщает «РИА Новости». Их распродадут среди сотрудников LG в Южной Корее.

фото: pxhere.com

С 2015 года во Вьетнаме у компании находилась основная площадка для производства мобильной электроники LG. Об уходе с рынка смартфонов LG объявила в апреле этого года из-за резкого снижения спроса. Гарантийное обслуживание существующих смартфонов будет осуществляться в полной мере, сообщили в компании.

В прошлом году компания LG Electronics объявила об ограниченном старте продаж на южнокорейском рынке первого в мире «рулонного» телевизора.

Производитель обещает повышенную долговечность экрана. Главное достоинство, заявили в компании, — новизна технологии, недоступной бытовой технике китайского происхождения.

Алексей Нечаев