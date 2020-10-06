LG объявила о старте продаж первого телевизора-рулона

Компания LG Electronics объявила об ограниченном старте продаж на южнокорейском рынке первого в мире «рулонного» телевизора.

Производитель обещает повышенную долговечность экрана. Главное достоинство, заявили в компании, новизна технологии, недоступной бытовой технике китайского происхождения.

Первый в мире телевизор, который можно буквально свернуть в рулон, предложат по рекордной цене — $100 000 долларов (около 8 млн рублей по текущему курсу).

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Модель называют демонстратором технологии и не рассчитывают на большие продажи. Пока что не планируется выход «рулонного» телевизора на другие рынки, сообщает Nikkei Asia.

Ранее корпорация Google представила свои новые продукты. Среди них — флагманский смартфон компании Pixel 5, умная колонка Nest Audio, ТВ-приставка Chromecast и операционная система для телевизоров Google TV.

