Россия создаст новые военные соединения у западных границ до конца года

До конца года в Западном военном округе появятся порядка 20 новых соединений и частей, заявил глава Минобороны, генерал армии Сергей Шойгу.



По его словам, такая мера — ответ странам НАТО во главе США на присутствие боевых кораблей и наращивание интенсивности полетов у границ РФ. Такие действия разрушают мировую систему безопасности и вынуждают Россию принять меры «адекватного противодействия».

В новые подразделения поставят вооружение и технику. В этом году войска планируется укомплектовать двумя тысячами единиц оружия. Еще планируется совершенствовать навыки личного состава и органов военного управления, сообщает «РИА Новости».

Недавно Шойгу рассказывал, что в России началось серийное производство боевых роботов с искусственным интеллектом, которые способны воевать самостоятельно.

Маргарита Головатенко