Суд арестовал сотрудника ДПС, который случайно застрелил человека в Новосибирске
Суд арестовал сотрудника ДПС, который случайно застрелил 19-летнего юношу в Новосибирске. Об этом сообщает «РИА Новости».
«В отношении полицейского, обвиняемого в превышении должностных полномочий, судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заявила представитель следственного управления СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
28 мая на участке автодороги Р-255 «Сибирь» инспектор ДПС остановил водителя Toyota, который нарушил скоростной режим. После этого из машины вышли несколько человек и попытались скрыться. Пытаясь задержать подозреваемого, автоинспектор случайно выстрелил в голову и ранил 19-летнего парня. Его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, врачи не смогли спасти молодого человека. В отношении инспектора возбудили уголовное дело.
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