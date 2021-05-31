Жительницу Татарстана осудили за мошенничество — она незаконно предлагала оформить инвалидность

36-летнюю жительницу Балтасинского района Татарстана обвинили в мошенничестве при оформлении инвалидности, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Суд установил, что в начале января 2019 года она ехала пассажиром из Арска в Балтасинский район на автомобиле «Лада Гранта» и предложила женщине-водителю оформить ей и ее родственникам инвалидность. Не бесплатно — за незаконное вознаграждение в 470 тысяч рублей. Обвиняемая рассказала, что у нее есть связи в медучреждениях и там могут оформить инвалидность за деньги. Исполнять свои обязательства обвиняемая не хотела изначально.

Так, уже в середине января злоумышленница получила от потерпевшей 155 тысяч рублей и распорядилась ими по своему усмотрению. Она признала вину частично, ущерб не возместила. Суд приговорил виновную к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу.

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Маргарита Головатенко