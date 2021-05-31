Почти все выпускники в Челнах стремятся получить высшее образование
97,5% выпускников 11-х классов планируют обучение в вузах. Поступить в колледж хотят 12 человек, девять человек пойдут в армию, еще 26 не определились с выбором, сообщил на аппаратном совещании заместитель руководителя исполкома Рамиль Халимов.
69% выпускников выбирают учебные заведения других городов или регионов: 38% выбирают вузы Татарстана (Казань, Елабуга, Альметьевск), 31% выпускников желают обучаться в российских вузах, пишет chelny.biz.
По словам Халимова, число приезжающих на обучение в Набережные Челны превышает число выезжающих.
В Татарстане в этом году сдают ЕГЭ 16,5 тысячи одиннадцатиклассников, а ОГЭ — 36 532 выпускника 9-х классов.
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