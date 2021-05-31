За сутки в России зафиксировали 8 475 случаев заражения коронавирусом
За сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России составило 8 475. Общее количество зараженных увеличилось до 5 071 917, сообщили в оперативном штабе РФ. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,17%.
Число вылечившихся после коронавируса увеличилось за сутки на 6 715 и достигло 4 684 585 человек. Доля выздоровевших превысила 92,3%.
Умерло за сутки 339 человек. Всего скончались 121 501 пациент. Условная летальность выросла до 2,38%.ОбществоМедицина
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