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За сутки в России зафиксировали 8 475 случаев заражения коронавирусом

11:18, 31.05.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За сутки в России зафиксировали 8 475 случаев заражения коронавирусом
Фото: Максим Платонов

За сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России составило 8 475. Общее количество зараженных увеличилось до 5 071 917, сообщили в оперативном штабе РФ. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,17%.

Число вылечившихся после коронавируса увеличилось за сутки на 6 715 и достигло 4 684 585 человек. Доля выздоровевших превысила 92,3%.

Умерло за сутки 339 человек. Всего скончались 121 501 пациент. Условная летальность выросла до 2,38%.

ОбществоМедицина
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