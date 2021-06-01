Казанцы сдали на переработку более 1,5 тонны вторсырья

Жители Казани сдали в мобильный пункт приема вторсырья более 1,5 тонны таких отходов. Мобильный пункт работал в одном из торговых центров, сообщает мэрия города.



Из 1,5 тонн вторсырья можно получить 194 кг твердого пластика и 266,5 кг мягкого пластика, включая дойпак и трубочки, а еще 14,8 кг пластиковых игрушек. Казанцы сдали на переработку 294,6 кг макулатуры, 15,7 кг тетрапака, 94,5 кг металла и 8,7 кг фольги, 118,2 кг компакт-дисков и техники.

370 кг одежды казанцы отдали для благотворительного фонда «Первый шаг», а 75 кг крышек собрали для проекта «Волшебные крышечки». Еще жители сдали на переработку 21,6 кг мелких фракций и 17,8 кг фильтров.

Всего в акции поучаствовали 405 человек.

В Татарстане для детей выпустили учебное пособие по обращению с отходами. По нему будут обучаться в детсадах и школах республики в рамках российско-германского проекта «Климатически нейтральное обращение с отходами в РФ».

Маргарита Головатенко