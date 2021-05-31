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Парк «Савиново» в Казани получил статус особо охраняемой природной территории

10:30, 31.05.2021 4
Парк «Савиново» в Казани получил статус особо охраняемой природной территории
Фото: realnoevremya.ru

Парк «Савиново» в Казани официально получил статус особо охраняемой природной территории местного значения. Постановлением исполкома территория 68 га между Казанью и железнодорожными путями в Дербышках предназначается для оздоровительных природо-охранных территорий. Часть территории останется заповедной.

Там будет построена только детская городская больница, это обсуждалось с жителями города, сообщил на «деловом понедельнике» мэр города Ильсур Метшин. Остальная территория станет одним из 12 парков вокруг Казанки.

Парк расположится на территории Ново-Савиновского района между рекой Казанкой и улицей Гаврилова, от проспекта Ямашева до железнодорожного моста. Общая площадь территории — 684 тысячи квадратных метров.

Территория поделена на три зоны:

  • Зона 1 — там разместят объекты здравоохранения.
  • Зона 2 — парково-рекреационная зона для отдыха и занятий спортом.
  • Зона 3 — заповедная зона для сохранения природных экосистем и разнообразия видов растений и животных.
Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 31 май
    круто, как раз у нас там дача)
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    Анонимно 31 май
    Дача в Савиново? Ну вы крутые!)
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  • Анонимно 31 май
    правильное решение принял город
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  • Анонимно 01 июн
    И хорошо, территорию охранять надо.
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