В Казани создали парк «Савиново» вдоль Казанки — подробности
Выгуливать собак нельзя, заниматься рыбалкой — можно
В Казани создали особо охраняемую природную территорию местного значения — рекреационную местность «Парк «Савиново». Постановление исполкома было опубликовано сегодня в сборнике документов мэрии.
Парк располагается на территории Ново-Савиновского района между рекой Казанкой и улицей Гаврилова, от проспекта Ямашева до железнодорожного моста. Общая площадь территории — 684 тысячи квадратных метров.
Территория поделена на три зоны:
- Зона 1 — там разместят объекты здравоохранения.
- Зона 2 — парково-рекреационная зона для отдыха и занятий спортом.
- Зона 3 — заповедная зона для сохранения природных экосистем и разнообразия видов растений и животных.
Власти прописали и задачи парка:
- сохранение природных комплексов, уникальных природных участков
и объектов, условий обитания редких видов животных и растений;
- создание условий для туризма и отдыха населения;
- создание необходимой инфраструктуры и объектов, направленных на оздоровление населения;
- разработка и внедрение научных методов охраны природы и
экологического просвещения;
- экологическое просвещение населения;
- осуществление государственного экологического мониторинга;
- восстановление нарушенных природных комплексов и объектов.
На территории парка будут действовать два десятка запретов, в том числе:
- разведка и разработка полезных ископаемых;
- деятельность, направленная на изменение береговой линии и связи;
- сброс неочищенных сточных вод;
- складирование снега;
- самовольная посадка деревьев и кустарников;
- организация туристских стоянок и разведение костров за пределами специально предусмотренных для этого мест;
- мойка транспорта на берегах водных объектов;
- проезд и стоянка автомобилей и транспорта вне дорог общего
пользования и парковок;
- создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических
средств защиты растений;
- выгул собак без поводка и намордника, а также без уборки их экскрементов (не распространяется на собак-поводырей и служебных собак, находящихся при исполнении служебных заданий);
- заготовка и сбор всех видов растений;
- использование земель для садоводства и огородничества;
- умышленное причинение беспокойства, отлов и уничтожение, разорение гнезд и нор диких животных;
- пребывание посетителей с оружием, рогатками, сачками и другими орудиями отстрела или отлова животных (кроме рыболовных) и т.д.
Список того, что допускается делать в парке, гораздо меньше. Это:
- научно-исследовательская и эколого-просветительская деятельность;
- спортивное и любительское рыболовство;
- организация и обустройство экскурсионных экологических троп и маршрутов, смотровых площадок и мест отдыха населения;
- размещение информационных центров, в том числе с экспозицией под
открытым небом;
- проведение мероприятий по комплексному благоустройству территории
и уходу за зелеными насаждениями;
- создание и оборудование тропиночной сети, ремонт и замена покрытий;
- деятельность по содержанию зеленых насаждений;
- создание малых форм архитектурного дизайна для улучшения и т.д.
Детская больница и парк вдоль береговой линии
О том, что на правом берегу Казанки, включая рощу по ул. Гаврилова, появится особо охраняемая территория в 74 гектара, говорили еще в сентябре прошлого года. Власти договорились с ООО «Артур», которое арендует сроком на 49 лет 20 га на Гаврилова, о передаче этой земли для организации здесь особо охраняемой природной территории. Взамен компании предложили участки площадью свыше 250 га в районе речпорта.
В планах мэрии — создать вдоль Казанки первый в России городской национальный парк площадью 3 тысяч гектаров, включающий 68 км береговой линии. В том же месте будет построена новая детская многофункциональная больница, которая займет территорию в 6 га. Строить комплекс будут за счет средств по федеральной целевой программе «Здоровье».ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии
P.S. Вот только переедешь - появляется общественное пространство. По крайней мере, обещается.
создание необходимой инфраструктуры и объектов, направленных на оздоровление населения..."
Ну да, под видом для туризма, отдыха и оздоровления населения, толстосумы, приближенные к властям, в частном порядке будут строить гостиницы, санаторий и т.д.