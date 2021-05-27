В Казани создали парк «Савиново» вдоль Казанки — подробности

Фото: Максим Платонов

Выгуливать собак нельзя, заниматься рыбалкой — можно

В Казани создали особо охраняемую природную территорию местного значения — рекреационную местность «Парк «Савиново». Постановление исполкома было опубликовано сегодня в сборнике документов мэрии.

Парк располагается на территории Ново-Савиновского района между рекой Казанкой и улицей Гаврилова, от проспекта Ямашева до железнодорожного моста. Общая площадь территории — 684 тысячи квадратных метров.

Территория поделена на три зоны:

Зона 1 — там разместят объекты здравоохранения.

Зона 2 — парково-рекреационная зона для отдыха и занятий спортом.

Зона 3 — заповедная зона для сохранения природных экосистем и разнообразия видов растений и животных.

Власти прописали и задачи парка:

сохранение природных комплексов, уникальных природных участков

и объектов, условий обитания редких видов животных и растений;

и объектов, условий обитания редких видов животных и растений; создание условий для туризма и отдыха населения;

создание необходимой инфраструктуры и объектов, направленных на оздоровление населения;

разработка и внедрение научных методов охраны природы и

экологического просвещения;

экологического просвещения; экологическое просвещение населения;

осуществление государственного экологического мониторинга;

восстановление нарушенных природных комплексов и объектов.



На территории парка будут действовать два десятка запретов, в том числе:

разведка и разработка полезных ископаемых;

деятельность, направленная на изменение береговой линии и связи;

сброс неочищенных сточных вод;

складирование снега;

самовольная посадка деревьев и кустарников;

организация туристских стоянок и разведение костров за пределами специально предусмотренных для этого мест;

мойка транспорта на берегах водных объектов;

проезд и стоянка автомобилей и транспорта вне дорог общего

пользования и парковок;

пользования и парковок; создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических

средств защиты растений;

средств защиты растений; выгул собак без поводка и намордника, а также без уборки их экскрементов (не распространяется на собак-поводырей и служебных собак, находящихся при исполнении служебных заданий);

заготовка и сбор всех видов растений;

использование земель для садоводства и огородничества;

умышленное причинение беспокойства, отлов и уничтожение, разорение гнезд и нор диких животных;

пребывание посетителей с оружием, рогатками, сачками и другими орудиями отстрела или отлова животных (кроме рыболовных) и т.д.

Фото: Максим Платонов



Список того, что допускается делать в парке, гораздо меньше. Это:

научно-исследовательская и эколого-просветительская деятельность;

спортивное и любительское рыболовство;

организация и обустройство экскурсионных экологических троп и маршрутов, смотровых площадок и мест отдыха населения;

размещение информационных центров, в том числе с экспозицией под

открытым небом;

открытым небом; проведение мероприятий по комплексному благоустройству территории

и уходу за зелеными насаждениями;

и уходу за зелеными насаждениями; создание и оборудование тропиночной сети, ремонт и замена покрытий;

деятельность по содержанию зеленых насаждений;

создание малых форм архитектурного дизайна для улучшения и т.д.

О том, что на правом берегу Казанки, включая рощу по ул. Гаврилова, появится особо охраняемая территория в 74 гектара, говорили еще в сентябре прошлого года. Фото: Максим Платонов

Детская больница и парк вдоль береговой линии

О том, что на правом берегу Казанки, включая рощу по ул. Гаврилова, появится особо охраняемая территория в 74 гектара, говорили еще в сентябре прошлого года. Власти договорились с ООО «Артур», которое арендует сроком на 49 лет 20 га на Гаврилова, о передаче этой земли для организации здесь особо охраняемой природной территории. Взамен компании предложили участки площадью свыше 250 га в районе речпорта.

В планах мэрии — создать вдоль Казанки первый в России городской национальный парк площадью 3 тысяч гектаров, включающий 68 км береговой линии. В том же месте будет построена новая детская многофункциональная больница, которая займет территорию в 6 га. Строить комплекс будут за счет средств по федеральной целевой программе «Здоровье».