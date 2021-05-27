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В Казани создали парк «Савиново» вдоль Казанки — подробности

10:55, 27.05.2021 5
В Казани создали парк «Савиново» вдоль Казанки — подробности
Фото: Максим Платонов

Выгуливать собак нельзя, заниматься рыбалкой — можно

В Казани создали особо охраняемую природную территорию местного значения — рекреационную местность «Парк «Савиново». Постановление исполкома было опубликовано сегодня в сборнике документов мэрии.

Парк располагается на территории Ново-Савиновского района между рекой Казанкой и улицей Гаврилова, от проспекта Ямашева до железнодорожного моста. Общая площадь территории — 684 тысячи квадратных метров.

Территория поделена на три зоны:

  • Зона 1 — там разместят объекты здравоохранения.
  • Зона 2 — парково-рекреационная зона для отдыха и занятий спортом.
  • Зона 3 — заповедная зона для сохранения природных экосистем и разнообразия видов растений и животных.

Власти прописали и задачи парка:

  • сохранение природных комплексов, уникальных природных участков
    и объектов, условий обитания редких видов животных и растений;
  • создание условий для туризма и отдыха населения;
  • создание необходимой инфраструктуры и объектов, направленных на оздоровление населения;
  • разработка и внедрение научных методов охраны природы и
    экологического просвещения;
  • экологическое просвещение населения;
  • осуществление государственного экологического мониторинга;
  • восстановление нарушенных природных комплексов и объектов.

На территории парка будут действовать два десятка запретов, в том числе:

  • разведка и разработка полезных ископаемых;
  • деятельность, направленная на изменение береговой линии и связи;
  • сброс неочищенных сточных вод;
  • складирование снега;
  • самовольная посадка деревьев и кустарников;
  • организация туристских стоянок и разведение костров за пределами специально предусмотренных для этого мест;
  • мойка транспорта на берегах водных объектов;
  • проезд и стоянка автомобилей и транспорта вне дорог общего
    пользования и парковок;
  • создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
  • применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических
    средств защиты растений;
  • выгул собак без поводка и намордника, а также без уборки их экскрементов (не распространяется на собак-поводырей и служебных собак, находящихся при исполнении служебных заданий);
  • заготовка и сбор всех видов растений;
  • использование земель для садоводства и огородничества;
  • умышленное причинение беспокойства, отлов и уничтожение, разорение гнезд и нор диких животных;
  • пребывание посетителей с оружием, рогатками, сачками и другими орудиями отстрела или отлова животных (кроме рыболовных) и т.д.
Фото: Максим Платонов


Список того, что допускается делать в парке, гораздо меньше. Это:

  • научно-исследовательская и эколого-просветительская деятельность;
  • спортивное и любительское рыболовство;
  • организация и обустройство экскурсионных экологических троп и маршрутов, смотровых площадок и мест отдыха населения;
  • размещение информационных центров, в том числе с экспозицией под
    открытым небом;
  • проведение мероприятий по комплексному благоустройству территории
    и уходу за зелеными насаждениями;
  • создание и оборудование тропиночной сети, ремонт и замена покрытий;
  • деятельность по содержанию зеленых насаждений;
  • создание малых форм архитектурного дизайна для улучшения и т.д.
О том, что на правом берегу Казанки, включая рощу по ул. Гаврилова, появится особо охраняемая территория в 74 гектара, говорили еще в сентябре прошлого года. Фото: Максим Платонов

Детская больница и парк вдоль береговой линии

О том, что на правом берегу Казанки, включая рощу по ул. Гаврилова, появится особо охраняемая территория в 74 гектара, говорили еще в сентябре прошлого года. Власти договорились с ООО «Артур», которое арендует сроком на 49 лет 20 га на Гаврилова, о передаче этой земли для организации здесь особо охраняемой природной территории. Взамен компании предложили участки площадью свыше 250 га в районе речпорта.

В планах мэрии — создать вдоль Казанки первый в России городской национальный парк площадью 3 тысяч гектаров, включающий 68 км береговой линии. В том же месте будет построена новая детская многофункциональная больница, которая займет территорию в 6 га. Строить комплекс будут за счет средств по федеральной целевой программе «Здоровье».

ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 27 май
    Это офигенно! Но когда будет создан парк в готовом виде, а не на бумаге?
    P.S. Вот только переедешь - появляется общественное пространство. По крайней мере, обещается.
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  • Анонимно 27 май
    Это что вместо Казанки и леса мы теперь должны будем смотреть на больницу??? А жителей дома вдоль дороги не надо спрашивать?
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    Анонимно 28 май
    Всяко лучше, чем навтыкают многоэтажки
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  • Анонимно 27 май
    "...создание условий для туризма и отдыха населения;
    создание необходимой инфраструктуры и объектов, направленных на оздоровление населения..."
    Ну да, под видом для туризма, отдыха и оздоровления населения, толстосумы, приближенные к властям, в частном порядке будут строить гостиницы, санаторий и т.д.
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  • Анонимно 27 май
    Какая больница????
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