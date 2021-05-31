Форвард «Ак Барса» Линдхольм не набрал очков в шести первых матчах на ЧМ-2021

Нападающий «Ак Барса» и сборной Швеции Пер Линдхольм не отметился набранными очками в первых шести матчах на чемпионате мира по хоккею в Латвии.

За это время шведская команда уступила Дании (3:4), Белоруссии (0:1) и Чехии (2:4), а также выиграла у Швейцарии (7:0), Великобритании (4:1) и Словакии (3:1).

Линдхольм выходит в первом звене сборной, проводя на льду в среднем 17:55 минут — это второй результат среди всех нападающих Швеции. Всего Пер нанес 8 бросков по воротам соперников, но ни один из них не достиг цели.

Фото: iihf.com

Форвард шведской сборной входит в топ-20 ЧМ-2021 по проценту выигранных вбрасываний. Линдхольм выиграл 56,47% противостояний на точке вбрасывания (48 из 85 попыток). Показатель полезности игрока — 0.

Напомним, Линдхольм подписал однолетний контракт с «Ак Барсом». Ранее он выступал в чемпионате Швеции и Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Пер стал первым легионером, подписанным казанским клубом в нынешнее межсезонье.