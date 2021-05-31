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В Казани за воскресенье задержали сразу 13 пьяных водителей

07:49, 31.05.2021 2
В Казани за воскресенье задержали сразу 13 пьяных водителей
Фото: realnoevremya.ru

В Казани за воскресенье задержали сразу 13 пьяных водителей, сообщили сегодня в Госавтоинспекции Казани. Еще два водителя были задержаны без прав.

В отделы полиции были доставлены водитель за повторное управление автомобиля в пьяном виде. водитель по подозрению в совершении угона и водитель за неповиновение сотруднику полиции.

Фото: ГИБДД Казани

Также за 30 мая было пресечено 12 правонарушений в отношении граждан на электросамокатах и 9 правонарушений в отношении велосипедистов.

Произошло три аварии с пострадавшими (столкновение с последующим наездом на велосипедиста, два столкновения с последующим опрокидыванием) и 33 с материальным ущербом.

Ранее в Казани на улице Беломорской произошло ДТП. Автомобиль «Лада» ехал на высокой скорости и врезался в столб — машина превратилась в груду металла.

Ольга Плешкова
ОбществоПроисшествияАвто Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 31 май
    Сразу 13?) куда они все вместе ехали?..)
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    Анонимно 31 май
    Может в вытрезвитель...таких надо сразу...на месте...
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