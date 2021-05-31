В Казани за воскресенье задержали сразу 13 пьяных водителей

В Казани за воскресенье задержали сразу 13 пьяных водителей, сообщили сегодня в Госавтоинспекции Казани. Еще два водителя были задержаны без прав.

В отделы полиции были доставлены водитель за повторное управление автомобиля в пьяном виде. водитель по подозрению в совершении угона и водитель за неповиновение сотруднику полиции.

Фото: ГИБДД Казани

Также за 30 мая было пресечено 12 правонарушений в отношении граждан на электросамокатах и 9 правонарушений в отношении велосипедистов.

Произошло три аварии с пострадавшими (столкновение с последующим наездом на велосипедиста, два столкновения с последующим опрокидыванием) и 33 с материальным ущербом.



Ранее в Казани на улице Беломорской произошло ДТП. Автомобиль «Лада» ехал на высокой скорости и врезался в столб — машина превратилась в груду металла.

Ольга Плешкова