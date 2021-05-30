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В Казани легковой автомобиль врезался в столб — транспортное средство превратилось в груду металла

07:44, 30.05.2021
В Казани легковой автомобиль врезался в столб — транспортное средство превратилось в груду металла
Фото: Максим Платонов

В Казани на улице Беломорской произошло ДТП. Автомобиль «Лада» ехал на высокой скорости и врезался в столб — транспортное средство превратилось в груду металла.

Внутри было четыре человека, сообщает телеканал «Татарстан 24». Пострадавших госпитализировали — есть тяжелые травмы. Подробности случившегося устанавливаются.

В четверг в Санкт-Петербурге рейсовый автобус врезался в опору ЛЭП. Пострадавшие были госпитализированы в НИИ скорой помощи. Четверо — в больницу №26. Двое пострадавших тяжелые, остальные находятся в состоянии средней тяжести.

Алексей Нечаев
ОбществоПроисшествия Татарстан
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