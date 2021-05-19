Казань вошла в список авианаправлений, куда вырос спрос

Казань вошла в список направлений, куда этой весной больше всего выросло количество авиабилетов. Рейтинг составил аналитический центр сервиса поездок и путешествий «Туту.ру».

В 15 раз возросло количество бронирований по маршруту Москва — Горно-Алтайск. В шесть раз увеличился спрос на маршрут Санкт-Петербург — Саратов. Замыкает тройку Симферополь — Минеральные Воды, количество бронирований увеличилось в пять раз.

Также в рейтинг попали такие направления: Сочи — Нижний Новгород, Санкт-Петербург — Белгород, Москва — Геленджик, Симферополь — Нижний Новгород, Южно-Сахалинск — Курильск, Уфа — Сочи, Симферополь — Казань, пишет RT.

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Ольга Плешкова