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Казань вошла в список авианаправлений, куда вырос спрос

06:16, 19.05.2021
Казань вошла в список авианаправлений, куда вырос спрос
Фото: kzn.ru

Казань вошла в список направлений, куда этой весной больше всего выросло количество авиабилетов. Рейтинг составил аналитический центр сервиса поездок и путешествий «Туту.ру».

В 15 раз возросло количество бронирований по маршруту Москва — Горно-Алтайск. В шесть раз увеличился спрос на маршрут Санкт-Петербург — Саратов. Замыкает тройку Симферополь — Минеральные Воды, количество бронирований увеличилось в пять раз.

Также в рейтинг попали такие направления: Сочи — Нижний Новгород, Санкт-Петербург — Белгород, Москва — Геленджик, Симферополь — Нижний Новгород, Южно-Сахалинск — Курильск, Уфа — Сочи, Симферополь — Казань, пишет RT.

Ранее Кабмин продлил программу туристического кешбэка до конца года.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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