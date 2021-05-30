В Барнауле возбудили уголовное дело после травмирования детей на лопнувшем батуте

Следственное управление СК России по Алтайскому краю возбудило уголовное дело после того, как двое детей пострадали при падении с лопнувшего батута в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дело возбудили по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ст. 238 УК РФ).

Следователи работают на месте происшествия, устанавливают владельцев батута, допрашивают очевидцев произошедшего, сотрудников торгового центра.

Фото: wikimedia.org

Ранее днем сообщалось, что двоих детей 2017 года рождения детские реанимационные бригады доставили в больницу скорой медицинской помощи. Они находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.



В пресс-службе СУ СК РФ по Алтайскому краю отметили, что сейчас количество пострадавших и степень вреда, причиненного их здоровью, уточняется.