В Барнауле дети пострадали после падения с лопнувшего батута
В Барнауле два ребенка пострадали в результате падения с лопнувшего батута. Они находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, сообщили в Минздраве Алтайского края.
Детей 2017 года рождения детские реанимационные бригады доставили в больницу скорой медицинской помощи. Сейчас им оказывается экстренная медицинская помощь и проводятся все необходимые диагностические и лечебные процедуры.
СК России по Алтайскому краю уже начал проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет ТАСС.
В феврале в Казани Следком начал проверку после сообщений в СМИ о получении травм позвоночника тремя мальчиками во время нахождения в батутном центре.
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