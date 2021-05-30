В Барнауле дети пострадали после падения с лопнувшего батута

В Барнауле два ребенка пострадали в результате падения с лопнувшего батута. Они находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, сообщили в Минздраве Алтайского края.

Детей 2017 года рождения детские реанимационные бригады доставили в больницу скорой медицинской помощи. Сейчас им оказывается экстренная медицинская помощь и проводятся все необходимые диагностические и лечебные процедуры.

СК России по Алтайскому краю уже начал проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет ТАСС.

В феврале в Казани Следком начал проверку после сообщений в СМИ о получении травм позвоночника тремя мальчиками во время нахождения в батутном центре.



Татьяна Леухина