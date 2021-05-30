«Алексеевские перезвоны» прозвучали в Казани

Казанская площадка фестиваля



Сегодня XVIII фестиваль «Алексеевские перезвоны» «добрался» до Казани. Накануне праздник колокольного звона по традиции открылся в Алексеевском, а второй день впервые провели в татарстанской столице — на площадке Успенского Зилантового женского монастыря.

Перед началом фестивальной части и концерта митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл возглавил литургию в Зилантовом монастыре и крестный ход с водосвятием. После этого владыка открыл казанскую часть фестиваля, названную «Казанский звон»:

Фото: tatmitropolia.ru

— Отрадно, что в Казани есть такое замечательное место: находится в Зилантовом монастыре, и не слышать колокольный перезвон — это неправильно если не сказать преступно. Это святое место для каждого из нас, прославленное силой и подвигами многих мучеников и подвижников нашей земли. Надо жить в мире с Богом и с окружающими нас людьми. И тогда Господь нам даст мирное состояние души и предощущение вечной Божьей пасхи в царствии небесном.

Казанский собор освятят в июле

Митрополит также напомнил, что буквально через полтора месяца состоится освящение казанского собора на месте явления иконы Божией Матери.

— Богородица прославила Казань далеко за пределами России, потому что ее образ и покровительство нашему городу сегодня явственно чувствуется, — добавил он.

Накануне праздник колокольного звона по традиции открылся в Алексеевском, а второй день впервые провели в Успенском Зилантовом женском монастыре. Фото: Ирина Монина

Перед началом концерта звонари, лучшие гусляры и авторы-исполнители православных песен были награждены дипломами. Показать свое мастерство приехали звонари и музыканты из Москвы и Камышина, Волгоградской области и Удмуртии, других уголков страны. Слушателей в этот раз собралось немного — сказалась погода, не все знали, что перезвоны из Алексеевского теперь звучат и в Казани. Угощение от монастырской трапезной пошло на ура — разобрали быстро.

Казанским концертом завершились мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и культуры в Татарстане.

Анна Тарлецкая, видео Камиля Исмаилова