Жители России стали активно использовать дебетовые карты с овердрафтом

За год в 3,4 раза выросла задолженность россиян по дебетовым картам с овердрафтом. Количество карт увеличилось в 2,8 раза. Об этом сообщает «РИА Новости».

Овердрафт — это тот же кредит. Банк выдает его на определенных условиях. Потребитель может пользоваться им как своими средствами. Следующее поступление на карту будет использовано для погашения задолженности сразу. Лимит овердрафта в середине весны вырос — на четверть, до 34,8 тыс. рублей.

Недавно эксперты рассказали, что в путешествиях за границу россиянам следует сделать выбор в пользу банковской карты, которую можно привязать к валюте иностранного государства. Это поможет избежать двойной конвертации.

Алексей Нечаев