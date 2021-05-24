Россиянам рассказали, с какой банковской картой выгоднее путешествовать за границу

Фото: Максим Платонов (архив)

В путешествиях за границу россиянам следует сделать выбор в пользу банковской карты, которую можно привязать к валюте иностранного государства, заявили эксперты. Это поможет избежать двойной конвертации.

Эксперты также рекомендуют перед поездкой в другую страну заранее перевести часть средств с рублевого счета на валютный. Это позволит не потерять деньги при конвертации, так как они будут списываться сразу в валюте.

Еще одним вариантом, который облегчит расчеты за рубежом, может стать специальная предоплаченная банковская карта. Для ее оформления не требуется предоставления каких-либо документов, заполнения анкет и ожидания ответа кредитной организации, пишет «РИА Новости».

Фото: pixabay.com

Власти России на фоне недружественного отношения некоторых государств к стране не исключают ее отключение от западных платежных систем. При этом в Центробанке считают, что это будет невыгодно для самих систем.

Напомним, что в конце апреля Европарламент принял резолюцию с призывом отключить Россию от SWIFT. 569 из 682 депутатов поддержали резолюцию, 67 высказались против. Документ носит рекомендательный характер.



Татьяна Демина