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Путин может принять участие в церемонии запуска автозавода Aurus в Татарстане

14:59, 30.05.2021
Путин может принять участие в церемонии запуска автозавода Aurus в Татарстане
Фото: wikipedia.org/ Matti Blume

Президент России Владимир Путин планирует принять участие в церемонии запуска автозавода Aurus в Татарстане. Об этом сообщается в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Фото: kremlin.ru

Напомним, серийный выпуск отечественных автомобилей премиум-класса Aurus Senat стартует 31 мая в Елабуге. Торжественное мероприятие, которое посвящено открытию производства, пройдет на территории ОЭЗ «Алабуга».

В Минпромторге России сообщали, что в мае первые клиенты Aurus получат свои автомобили. На заводе в Татарстане также планируют выпускать внедорожники Aurus Komendant.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан
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