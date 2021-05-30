Путин может принять участие в церемонии запуска автозавода Aurus в Татарстане

Фото: wikipedia.org/ Matti Blume

Президент России Владимир Путин планирует принять участие в церемонии запуска автозавода Aurus в Татарстане. Об этом сообщается в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Фото: kremlin.ru

Напомним, серийный выпуск отечественных автомобилей премиум-класса Aurus Senat стартует 31 мая в Елабуге. Торжественное мероприятие, которое посвящено открытию производства, пройдет на территории ОЭЗ «Алабуга».



В Минпромторге России сообщали, что в мае первые клиенты Aurus получат свои автомобили. На заводе в Татарстане также планируют выпускать внедорожники Aurus Komendant.

Татьяна Леухина