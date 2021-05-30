В Казани полиция объявила в розыск подростка, расстрелявшего такси

Полицией Казани приняты меры по задержанию подростка, расстрелявшего накануне автомашину такси в Дербышках. Личность стрелка уже установлена, сообщили «Реальному времени» в пресс-центре МВД Татарстана.



Сообщение о ЧП от водителя такси поступило в ОП «Зареченский» 29 мая. Он рассказал, что отвез несколько молодых парней в поселок Дербышки, и они отказались платить за проезд. После угроз один из пассажиров произвел четыре выстрела в сторону таксиста, после чего компания скрылась.

По факту нападения силовики проводят проверку.

О ранении таксиста ранее сообщила его супруга. В соцсетях она обратилась за помощью в розыске нападавшего.