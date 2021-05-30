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В Казани полиция объявила в розыск подростка, расстрелявшего такси

13:51, 30.05.2021 2
В Казани полиция объявила в розыск подростка, расстрелявшего такси

Полицией Казани приняты меры по задержанию подростка, расстрелявшего накануне автомашину такси в Дербышках. Личность стрелка уже установлена, сообщили «Реальному времени» в пресс-центре МВД Татарстана.

Сообщение о ЧП от водителя такси поступило в ОП «Зареченский» 29 мая. Он рассказал, что отвез несколько молодых парней в поселок Дербышки, и они отказались платить за проезд. После угроз один из пассажиров произвел четыре выстрела в сторону таксиста, после чего компания скрылась.

По факту нападения силовики проводят проверку.

О ранении таксиста ранее сообщила его супруга. В соцсетях она обратилась за помощью в розыске нападавшего.

ПроисшествияБизнесОбществоАвтоЭкономикаФинансы Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 30 май
    какой нахрен подросток надо прекратить считать их детьми все они понимают и насилуют учителей и тому подобное а у нас с ними цацкаются а государству наплевать
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  • Анонимно 30 май
    Они знают что ответственность на них в полной мере не наступит и пользуются этим. Сколько можно с ними церемониться.
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