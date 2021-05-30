Ситуацию с налоговым режимом для нефтяной отрасли оценили в Минфине России

Статс-секретарь — замминистра финансов РФ Алексей Сазанов считает, что нет необходимости оперативно вносить изменения в налоговый режим для нефтяной отрасли. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Он отметил, что в этом году наблюдаются высокие показатели доходности — они могут превысить показатели как 2020, так и 2019 года.

«Этому способствуют благоприятная ценовая конъюнктура на энергоносители и курс рубля», — говорится в сообщении.

Также Сазанов рассказал, что существует большой ресурсный потенциал в Западной Сибири, но его не используют по причине неэффективности добычи. Необходимо найти варианты реализации этого потенциала, подытожил он.

Запасов нефти и газа России при настоящих условиях добычи стране хватит на 59 лет и 103 года соответственно, рассказал глава Минприроды Александр Козлов.



Алексей Нечаев