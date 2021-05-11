Глава Минприроды оценил обеспеченность нефтью и газом в России

Запасов нефти и газа России при настоящих условиях добычи стране хватит на 59 лет и 103 года соответственно, рассказал РБК глава Минприроды Александр Козлов.



Новые запасы, по его словам, можно увеличить — для этого нужно нарастить объем геологоразведки в труднодоступных территориях. Помимо истощающихся месторождений, есть те, которые не получили полной нагрузки.

«В любом случае нужно развивать геологоразведку, в том числе в труднодоступных местах», — сказал Козлов.

Фото: realnoevremya.ru

По итогам апреля 2021 года добыча нефти и газового конденсата в России сократилась по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 7,8%, до 42,8 млн тонн. Экспорт упал на 16,4%, до 18,64 млн тонн.

Маргарита Головатенко