В Казани до конца июля ограничат движение по трем дорогам в центре

В Казани по улицам Габдуллы Тукая, Бурхана Шахиди и Саид-Галеева будет ограничено движение транспорта и пешеходов до конца июля. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Будет производиться вынос коммуникаций и переустройство светофорных объектов. С 31 мая по 30 июля движение будет ограничено по улице Саид-Галеева, на участке от улицы Бурхана Шахди до здания №6 по улице Саид-Галеева. Также будут действовать ограничения по улице Габдуллы Тукая, на участке от улицы Зайни Султана до улицы Татарстан. По улице Бурхана Шахиди, на участке от улицы Габдуллы Тукая до здания №1/1 ограничат движение.

В Казани с 1 июня в связи с выносом сетей ливневой канализации из зоны строительства второй линии метрополитена ограничат движение транспорта и пешеходов по автодороге по улице Юлиуса Фучика.



Алексей Нечаев