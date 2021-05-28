В Казани с 1 июня ограничат движение транспорта и пешеходов по улице Юлиуса Фучика

В Казани с 1 июня в связи с выносом сетей ливневой канализации из зоны строительства второй линии метрополитена ограничат движение транспорта и пешеходов по автодороге по улице Юлиуса Фучика, сообщается на сайте мэрии города.

Так, с 1 по 10 июня и с 21 по 30 июня недоступен будет участок по улице Фучика возле дома 30 по улице Сафиуллина. Ограничение движения здесь будет действовать также с 21 по 31 июля и с 11 по 20 августа.

Скриншот/Яндекс.Карты

С 11 по 20 июня и с 1 по 10 июля работы будут проводиться возле дома 42 по улице Сафиуллина.

С 11 по 20 июля ограничение движения введут около дома 50 по улице Сафиуллина. Оно будет действовать на этом участке также с 1 по 10 августа и с 21 по 31 августа.

Также в связи со строительством в Казани метро до 15 июля ограничено движение на проспекте Альберта Камалеева в районе пересечения проспекта Победы, в направлении движения в сторону улицы Назиба Жиганова и на некоторых других улицах.

Напомним, что в Казани строят четыре станции второй ветки метро под рабочими названиями «Улица Юлиуса Фучика», «10-й микрорайон», «100-летие ТАССР» и «Улица Академика Сахарова».



Татьяна Демина