Сборная России набрала 12 очков в группе А после 5 матчей на ЧМ по хоккею

Сборная России обыграла команду Швейцарии (4:1) в матче группового раунда чемпионата мира по хоккею в Латвии.

В составе россиян двумя шайбами отметился Сергей Толчинский, еще по разу отличились Антон Бурдасов и Павел Карнаухов. У швейцарцев гол на свой счет записал Нико Хишир.

Сборная России укрепила свое положение в группе А, набрав 12 очков в 5 матчах турнира. Столько же очков набрала команда Словакии, которая имеет преимущество благодаря победе над россиянами.

В следующем матче группового раунда подопечные Валерия Брагина сыграют со Швецией 31 мая.

Напомним, ранее стало известно о приезде в сборную России вратаря НХЛ Сергея Бобровского.